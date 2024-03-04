Россия попыталась атаковать региональные энергообъекты в Украине: разведка Британии назвала главную цель агрессора

В течении февраля 2024 года российские войска осуществляли атаки на украинскую инфраструктуру, в том числе и энергетическую. Для этого оккупанты использовали беспилотники одностороннего действия (OWA-UAV, которые РФ разрабатывает на базе иранских моделей дронов типа Shahed).

Так агрессор пытался ослабить промышленную деятельность Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По словам специалистов, украинские силы противовоздушной обороны неоднократно отбивали атаки таких вражеских БПЛА, но "с высокой вероятностью российские удары нанесли ущерб электростанциям и электрическим подстанциям".

Отмечается, что эти атаки произошли по всей Украине: был нанесен ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в частности на Донетчине, Днепропетровщине и на западе страны.

Разведчики предположили, что российские атаки, вероятнее всего, были предприняты с помощью комбинации OWA-UAV – беспилотных систем класса "земля-земля" и обычной реактивной артиллерии, а не авиации дальнего радиуса действия, как это наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

"По всей вероятности, Россия стремилась атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленную деятельность в Украине. Несмотря на эти атаки, энергосистема Украины поддерживает стабильную работу сети", – заявили в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил, что Россия изменила тактику обстрелов энергосистемы Украины. Он отметил: если прошлой зимой враг совершал массовые ракетные удары, то теперь точечные и интенсивные дроновые атаки по конкретным объектам.

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