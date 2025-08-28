Россия поразила корабль 'Симферополь' ВМС Украины: один из членов экипажа погиб - СМИ

Войска страны-агрессора России морскими дронами поразили один из кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в устье Дуная. В результате атаки один член экипажа погиб, еще несколько получили ранения.

Об этом в четверг, 28 августа, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии украинским СМИ. Он, в частности, подтвердил информацию о поражении украинского судна.

Что известно о поражении корабля ВМС

По словам Плетенчука, сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Продолжается поиск нескольких моряков ВМС ВСУ.

"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас продолжается устранение последствий атаки. Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", – сказал он.

При этом российские пропагандисты утверждают, что речь идет якобы о разведывательном корабле ВМС Украины "Симферополь".

Дополняется...