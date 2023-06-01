Россия после паузы решила активно задействовать в войне против Украины кадыровцев: в ISW раскрыли замысел Кремля

После того как наемники ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут, российское военное командование, вероятно, отдало приказ войскам главы Чечни Рамзана Кадырова начать наступательные действия в Украине. Таким образом Кремль может пытаться разорвать отношения Кадырова с финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным и показать федеральную власть над чеченскими силами.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). 31 мая Кадыров заявил, что чеченские войска должны выполнить новый приказ и взять на себя контроль над линией фронта в Донецкой области.

Кадыров призвал чеченские подразделения приступить к активным боевым действиям, чтобы освободить "ряд населенных пунктов". Таким образом, чеченские силы выйдут из почти годового перерыва в участии в боевых действиях высокой интенсивности и вернутся к наступательным операциям.

Согласно сообщению Кадырова, спецназ "Ахмат" и полк специального назначения "Север-Ахмат" были перемещены в направлении Марьинки, расположенной юго-западнее Донецка. Он также отметил, что российское военное командование издало приказ чеченским войскам приступить к наступательным действиям на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Как пишет ISW, вероятно, Путин заставил Кадырова взять на себя наступательную роль в войне, чтобы компенсировать возможную потерю сил "Вагнера". Кремль может рассматривать чеченские подразделения как резервную штурмовую силу, которая позволит России совершать одновременные наступательные операции на нескольких направлениях. Однако если заявления Кадырова о наличии 7000 военных в Украине правда, его силы могут испытывать трудности в успешном проведении значительных наступательных операций.

ISW отмечают, что, учитывая успешную совместную информационную кампанию Кадырова и Пригожина в начале октября 2022 года, способствовавшую изменениям в военном командовании, Путин мог воспринять поведение Кадырова как потенциальную угрозу своему контролю. Вероятно, поэтому Путин отдал приказ Кадырову об увеличении присутствия его подразделений на поле боя с целью разорвать отношения между Кадыровым и финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным, а также подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами.

Напомним, что на Бахмутском направлении украинские военнослужащие пока приостановили продвижение на флангах для выполнения других задач. Российские оккупанты, в свою очередь, увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов, чтобы попытаться сдержать защитников Украины.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток полной оккупации Донбасса и Луганщины. Враг всеми методами пытается захватить эти территории. В то же время украинские защитники активно дают отпор врагу.

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