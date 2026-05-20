Россия посреди дня атаковала Украину 84-мя ударными дронами, силы ПВО сбили 75: все подробности

Утром и днем в среду, 20 мая (с 08:30 до 17:00), армия РФ запустила по Украине 84 БпЛА типа "Шахед", (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и имитаторы типа "Пародия". Противовоздушная оборона сбила/подавила 75 вражеских дронов.

ПВО работала на востоке, севере, юге страны. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВС Украины.

Подробности обстрела

Воздушную атаку противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным (по состоянию на 17:00), зафиксированы попадания шести ударных беспилотников.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали украинцев военные.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 20 мая РФ применила против нашей страны 155 средств воздушного нападения, в том числе одну баллистическую ракету "Искандер-М". Защитники украинского неба обезвредили 131 вражескую цель.

– Российские оккупанты в ходе массированных ракетных ударов неоднократно применяли средства поражения с кассетными боевыми частями. Зачастую это были баллистические 9М729 и крылатые Х-101 ракеты. Но в последнее время отмечается и применение дронов-камикадзе типа "Шахед" с контейнерами, сбрасывающими во время полета суббоеприпасы кассетного типа.

