Россия ударила по Украине баллистической ракетой и 154 дронами: защитники обезвредили 131 цель

В ночь на 20 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 155 средств воздушного нападения, в том числе одну баллистическую ракету "Искандер-М". Силы ПВО обезвредили 131 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

В ночь на 20 мая (с 18:00 19 мая) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 154 БпЛА – ударными типа "Шахед" (в том числе и реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Запускали их россияне с направлений российских Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"В воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – предостерегли в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

Ночью россияне атаковали Одессу.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в одном из районов облцентра после вражеской атаки полностью разрушено одноэтажное здание, где ликвидировали пожар, а в многоэтажке зафиксировано попадание в верхние этажи без детонации. Также повреждения зафиксированы в одном из городских парков. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также поврежден объект инфраструктуры, сгорели несколько автомобилей и складские помещения.

"Коммунальщики уже ликвидируют последствия ударов и расчищают территории от обломков. Развернут оперативный штаб, где пострадавшим жителям оказывают необходимую помощь и принимают заявления на восстановление поврежденного жилья", – добавил Лысак около 7 часов утра.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки в Одессе повреждения получил жилой сектор, складские объекты, а также объект критической инфраструктуры города.

"Спасатели работали одновременно на нескольких локациях, ликвидируя последствия ударов. В одном из районов города произошло разрушение одноэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Зафиксировано попадание беспилотника на уровне 18-го этажа недостроенной 24-этажки. Также вспыхнул масштабный пожар в складском здании. Для ликвидации последствий этой ночью от ГСЧС привлекалось 86 спасателей и 20 единиц пожарно-спасательной техники, также 4 человека и 1 единица техники от Ассоциации добровольных пожарных Украины", – указано в сообщении.

В Днепре из-за ночной атаки поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль. Погибли два человека. Ранены шестеро. 42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Также, как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, россияне ударили по предприятию в Каменском Днепропетровской области.

А в Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Повреждены предприятие, многоквартирный дом, частные дома и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ массированно атаковала Сумскую область. В Конотопе разрушена многоэтажка, есть пострадавшие.

Также враг нанес удар баллистикой по Днепру. В городе вспыхнул пожар, погибли двое, пострадали шесть человек. Горели склады с продуктами.

А на Черниговщине накануне вечером враг ударил ракетами по газовой инфраструктуре, зафиксированы разрушения.

