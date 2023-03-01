Россия потерпела тяжелое поражение в ''крупнейшей танковой битве'' войны с Украиной: в NYT указали на провал войск Путина под Угледаром

Под Угледаром в течение трех недель продолжалось крупнейшее танковое сражение за год полномасштабной войны. В этой битве Россия понесла сокрушительное поражение, потеряв не менее 130 единиц бронетехники.

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Журналисты издания Тhe New York Times рассказали, как проходило танковое сражение между украинскими и российскими войсками. Ключевой причиной сокрушительного поражения РФ они назвали неспособность российского командования делать выводы из прежних ошибок и их упорное повторение.

Издание отметило, что последние месяцы войны России в Украине проходили под знаком этой сокрушительной военной техники. Россия расконсервировала свои танки, находившиеся на хранении со времен Холодной войны. А Украина поднимала "танковый вопрос" на дипломатическом уровне – и добилась согласия западных партнеров на поставки западных современных танков для украинской армии.

Так Россия и Украина готовились к весеннему наступлению. И если западных танков у украинских военных уже нет, то переброшенные Россией тяжелые бронемашины уже практически утрачены, как отметили в NYT, при первом же широкомасштабном развертывании.

"Трехнедельный бой на равнине недалеко от шахтерского городка Угледар на востоке Украины привел к тому, что, по словам украинских официальных лиц, стало самым крупным танковым сражением за всю войну и нанесло серьезный удар по России. В затянувшемся бою обе стороны бросили в бой танки, которые грохотали по грунтовым дорогам и маневрировали вокруг лесных массивов, при этом русские продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали в обороне, стреляя издалека или из укрытий, когда российские колонны выходили на их территорию. Когда все закончилось, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны: наступала колоннами прямо в засады", – пишет издание.

Корреспонденты NYT своими глазами увидели последствия эпического танкового сражения длинной в три недели. Беспилотники украинских воинов фиксируют устланные обгоревшими остовами российских танков поля вокруг Угледара. Российские танкисты подрывались на минах, становились мишенью для украинских артиллерийских орудий или противотанковых ракет. Счет перевалил за сотню единиц бронетехники.

"Украинские военные заявили, что Россия потеряла в бою не менее 130 танков и бронетранспортеров. Эту цифру не удалось проверить независимо. Украина не раскрывает, сколько вооружений она теряет", – отмечает издание.

Журналисты также приводят слова одного из украинских танкистов, который заявил, что защитники Украины скрупулезно изучали маршруты передвижения российских танков, а после – устраивали там засады и уничтожали врагов.

Плохо подготовленные российские танкисты легко попадались в расставленные на них "силки".

"Недостаток опыта также мешал русским. Многие из их самых элитных подразделений остались в руинах после предыдущих боев. Их места были заполнены недавно призванными солдатами, не обученными украинской тактике нападения на колонны из засад. В качестве одного из признаков того, что России не хватает опытных командиров танков, украинские солдаты заявили, что они захватили медика, который был переведен управлять танком", – пишет издание.

В NYT отметили: в России десятилетиями после окончания Второй мировой формировался культ танковых боев. Россияне мифологизировали победы СССР в танковых противостояниях, российские военные заводы на Урале выпускали тысячи единиц этой тяжелой бронетехники. Но Украина смогла в течение года войны и в частности – в боях под Угледаром за последние недели нанести "танковому кулаку" оккупантов ощутимый урон.

"По словам украинских командиров, в Угледаре к началу прошлой недели Россия потеряла так много машин для поддержки бронетанковых атак, что изменила тактику и прибегла только к атакам пехоты. Глубину поражения России подчеркивали российские военные блоггеры, которые стали влиятельными сторонниками войны в стране. Часто критически настроенные по отношению к военным, они публиковали гневные репортажи о неудачах неоднократных танковых атак, обвиняя генералов в ошибочной тактике с использованием легендарного российского оружия", – пишет издание.

Один из связанных с ЧВК "Вагнер" пабликов даже заявил, что "родственники погибших склонны чуть ли не к убийству и кровной мести генералу", ответственному за штурмы под Угледаром.

NYT поговорил с замкомандира 1-го механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады ВСУ Владиславом Баяком, который рассказал, как украинским воинам удалось нанести России тяжелейшие потери в ходе "самого большого танкового сражения" российско-украинской войны.

"Засады были фирменной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны. Работая из бункера в Угледаре, лейтенант Баяк по видеозаписи с беспилотника заметил приближающуюся первую колонну из примерно 15 танков и бронетранспортеров. "Мы были готовы", — сказал он. "Мы знали, что что-то подобное произойдет". Они подготовили зону поражения дальше по грунтовой дороге, по которой грохотали танки. Командиру оставалось только отдать приказ по рации — "В бой!" – пишет издание.

Тогда в дело вступили противотанкисты, засевшие в лесополосах вдоль полей и вооруженные американскими ПТРК Javelin с инфракрасным наведением и украинскими ПТРК "Стугна-П" с лазерным наведением. После того как они сделали первые выстрелы, в бой вступили артиллеристы.

"Грунтовая дорога была очищена от мин, а все поля вокруг были засеяны ими, чтобы побудить русских продвигаться вперед и не дать танкам развернуться, как только ловушка захлопнется", – рассказали в NYT.

После открытия огня по вражеской колонне танкисты армии противника начинают паниковать. И, пытаясь развернуться, чтобы сбежать, выезжают на заминированное поле. Подорвавшиеся российские танки, в свою очередь, становятся преградой на пути уцелевших машин. И пока те остановились или замедлили ход – украинская артиллерия разносит их вместе с экипажами и оккупантами, пытающимися спастись из подбитых танков и БТРов.

NYT приводит мнение Баяка, который убежден: российское командование направило бронетанковые колонны вперед из-за отсутствия других вариантов против хорошо укрепленных позиций Украины, какой бы дорогостоящей эта тактика ни была.

"В течение примерно трех недель танкового боя неоднократные атаки российской бронетехники захлебывались. В одном случае украинское командование вызвало удар управляемыми ракетами HIMARS; они обычно используются по стационарным целям, таким как склады боеприпасов или казармы, но также оказались эффективными против стационарной танковой колонны. Украинцы также стреляли из американских M777 и французских гаубиц Caesar, а также из другого западного оружия, такого как Javelin", – пишет издание.

Уничтожать российские танковые колонны, уточняет NYT, в течение трех недель танкового сражения за Угледар украинские танкисты выезжали по 3-4 раза за день.

Журналисты рассказали историю одного из украинских танкистов, 20-летнего командира танка Вадима Гребенка. До полномасштабного вторжения он практически не имел боевого опыта, в боях же под Угледаром воин, по его словам, "получил все свои знания в этой области".

NYT констатирует: многие украинские танкисты проходят подготовку за рубежом. Россия же бросала в атаки на Угледар "новобранцев, не принимавших участия в боевых действиях".

"В последнем крупном сражении неделю назад поступил приказ в предрассветные сумерки подготовить засаду для колонны из 16 российских танков и бронетранспортеров, продвигающейся к украинским позициям. Экипаж помолился, похлопал по танку и поехал вперед. "Мы спрятали танк в лесу и ждали их, — сказал рядовой Гребенок. "Это всегда страшно, но нам нужно их уничтожить". В этом случае они остановились примерно в трех милях от места засады, вне досягаемости ответного огня, и стреляли в координации с пилотом беспилотника, который передал по радио координаты целей, которые они не могли видеть напрямую", – описывает один из эпизодов боев за Угледар издание.

Когда российская танковая колонна "забуксовала" на минах, танк Гребенка открыл огонь. Как отметил сам украинский воин, поскольку российские танкисты оказались в зоне поражения, шансов выжить у них практически не было.

"Мы уничтожили много российской техники. Что они сделали не так, так это пришли в Украину", – процитировали в NYT слова молодого командира украинского танка.

Напомним, ранее британская разведка показала разбитую технику элитной пехоты оккупантов под Угледаром. В МО Великобритании отметили, что перед "элитной" пехотой оккупантов командование РФ поставило одни из самых сложных тактических задач на войне, и они понесли чрезвычайно большие потери. Усиленный потенциал российских бригад теперь наверняка значительно ухудшился, потому что они были доукомплектованы неопытным мобилизованным персоналом.

Впрочем, потери РФ под Угледаром показывают не только западные разведки. К примеру, один из оккупантов передал "привет" из-под Угледара на фоне раненого товарища и горящего танка РФ. Получивший ранения захватчик, по словам автора видео, лежит там уже два дня.