Россия потеряла 370 военных на Покровском направлении: в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте

Проходит тысяча тридцать первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши войска продолжают стойко удерживать оборону.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 20 декабря по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 191 боевое столкновение.

Российские обстрелы

Противник нанес три ракетных и 32 авиационных удара с применением девяти ракет и 59 КАБ, более 730 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 1 боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении продолжается одно боеприкосновение. Враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться в направлениях Ямполевки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого Роща, Ивановки, Торского, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 6 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка десять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается до сих пор.

В Покровском направлении враг продолжает интенсивно атаковать украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.

Тридцать пять атак украинские защитники уже отбили, еще 6 боеприкосновений продолжаются. В то же время враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Александрополь, Сухой Яр и Покровск, в общей сложности сбросив три управляемых бомбы.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 370 человек, из них 171 – безвозвратно. Уничтожены одна БМП и девять автомобилей. Кроме того, повреждены миномет и единица автомобильной техники.

На Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь. Подразделения Сил обороны отразили 17 атак противника, три атаки продолжаются до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Константинополь и Андреевка. В то же время на этом направлении Силы обороны обезвредили 86 кафиров, из них 34 безвозвратно. Кроме того, уничтожена единица автомобильной техники.

На Времивском направлении произошло 25 боеприкосновений. Двадцать два вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки. Упорные бои продолжаются до сих пор. Также враг применял авиацию в районе Великой Новоселки, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

На Ореховском направлении наши воины успешно отразили 1 попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники четыре раза отражали атаки российских захватчиков. Враг применял штурмовую авиацию по району населенного пункта Ивановка, нанеся удары 8 неуправляемыми ракетами.

На Курском направлении произошло 50 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один ракетный удар и совершил 377 артиллерийских обстрелов.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки отменяли на фронте около 2200 кафиров, что стало рекордным показателем. Также уничтожили 275 единиц военной техники и вооружения.

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