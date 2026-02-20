Россия потеряла еще один боевой Су-34 на южном направлении: что известно

Страна-агрессор Россия 19 февраля потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34 на южном направлении. В 23:20 во время выполнения боевого задания над временно оккупированной территорией Запорожской области самолет упал вблизи Каменки.

Первые сообщения о потере появились в мониторинговых пабликах и на канале AviVector, который специализируется на военной и гражданской авиации. Впоследствии информацию подтвердили российские Z-пропагандисты.

Данные о судьбе экипажа пока остаются противоречивыми.

По имеющейся информации, Су-34 вылетел с аэродрома "Армавир". Перед падением самолет нанес удар управляемыми авиационными бомбами по территории Днепропетровской области. После выполнения боевого задания он находился в воздухе над оккупированной частью Запорожской области.

Что именно стало причиной уничтожения самолета, официально не уточняется. В то же время факт потери признали и российские пропагандистские ресурсы, которые обычно не комментируют такие события сразу. Информация об экипаже разнится – часть источников утверждает о гибели, другие не приводят подтвержденных данных.

Характеристики самолета

Су-34 – советский и российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ГКБ Сухого. Его создали для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей.

Самолет способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час и подниматься на высоту до 14,6 километра. В июле 2025 года Независимая антикоррупционная комиссия вместе с Hunterbrook Media опубликовали отчет, в котором установили происхождение 1115 из 1119 иностранных электронных компонентов, используемых в Су-34 и Су-35С.

Среди производителей – Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Murata, Maxim, OnSemi, Vicor и другие компании. Основными странами происхождения компонентов назвали США, Германию, Японию, Тайвань и Южную Корею. По данным отчета, около 68 процентов электроники в Су-34 имеет американское происхождение, еще 16,2 процента – японское.

Напомним, 28 января страна-агрессор Россия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34. Вместе с самолетом был ликвидирован также и экипаж. Впоследствии стало известно о потере врагом и Су-30. О потере самолета сообщил российский Z-пропагандист Fighterbomber (Илья Туманов). Он сперва опубликовал черно-белое фото Су-34, а затем дополнил его стихотворением. Информация о потере истребителя вместе с экипажем появилась и в других российских пабликах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!