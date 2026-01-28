У врага минус Су-34 и Су-30: Россия потеряла сразу два истребителя с экипажами за день

В среду, 28 января, страна-агрессор Россия потеряла очередной истребитель-бомбардировщик Су-34. Вместе с самолетом был ликвидирован также и экипаж. Впоследствии стало известно о потере врагом и Су-30.

У врага минус два самолета

О потере самолета сообщил российский пропагандист Fighterbomber (Илья Туманов). Он сначала опубликовал черно-белое фото Су-34, а затем дополнил его стихотворением. Информация о потере истребителя вместе с экипажем появилась и в других российских пабликах.

Позже мониторинговые паблики сообщили, что у россиян минус Су-30 на южном направлении. Самолет был сбит вечером, экипаж не выжил.

Также появилась информация о том, что враг потерял Су-34 на северо-восточном направлении.

"Во время выполнения боевого задания в Курской области около 15:30 Су-34 с базы временной дислокации в Саратовской области потерпел катастрофу из-за технической неисправности. Экипаж погиб", – писали в сети.

Потерю россиянами двух бортов подтвердил руководитель ЦПД СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Что известно о Су-34 и Су-30

Су-34 – это советский/российский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого.

Он был сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Самолет может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км.

В июле 2025 года Независимая антикоррупционная комиссия и Hunterbrook Media опубликовали отчет, в котором идентифицировали и установили происхождение 1115 из 1119 электронных компонентов иностранного производства, используемых в российских самолетах Су-34 и Су-35С.

Среди производителей – Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Murata, Maxim, OnSemi, Vicor и другие ведущие компании. Главные страны происхождения – США, Германия, Япония, Тайвань и Южная Корея. В общем, электроника в российском бомбардировщике Су-34 на 68% происходит из США, еще 16,2% составляет продукция из Японии.

Су-30 – это советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Был разработан на основе Су-27УБ.

Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться как учебно-боевой самолет.

В отличие от Су-27УБ, Су-30 способен выполнять боевые действия, связанные с большой дальностью и продолжительностью полета и эффективным управлением группой истребителей. На Су-30 применялись системы дозаправки горючим в полете, навигационные системы, был расширен состав аппаратуры управления групповыми действиями, а также усовершенствована система жизнеобеспечения. За счет установки новых ракет и системы управления вооружением, была значительно повышена боевая эффективность самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Воздушно-космические силы России потеряли 15 единиц авиатехники. Благодаря атакам дальнобойными дронами СБУ по пяти аэродромам врага даже более-менее новейшая техника ВКС РФ больше не будет взлетать.

