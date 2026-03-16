Силы обороны отминусовали еще 760 российских захватчиков и катер армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 760 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 279 тыс. 930 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 16 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали две боевые бронированные машины (24 215), 19 артиллерийских систем (38 457), одну РСЗО (1 687), одно средство ПВО (1 333), 1 883 БпЛА оперативно-тактического уровня (181 159) и один корабль/катер (33).

Также уничтожены 111 единиц автомобильной техники и автоцистерн (83 624) и две единицы спецтехники (4 091).

За сутки Россия потеряла 2 020 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 11 781 танк, 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 468 крылатых ракет, две подводные лодки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!