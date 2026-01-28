У врага минус 5 аэродромов, 15 авиабортов и $1 млрд: в СБУ подвели итоги 'охоты' в 2025 году. Видео

В прошлом году Воздушно-космические силы России потеряли 15 единиц авиатехники. Благодаря атакам дальнобойными дронами СБУ по пяти аэродромам врага, даже более-менее новейшая техника ВКС РФ больше не будет взлетать.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Силовики опубликовали подборку прошлогодних успешных операций ведомства, где видны самые успешные результаты работы дроноводов ЦСО "Альфа".

На опубликованных кадрах фиксировались поражения 11 боевых самолетов (в частности, тяжелых истребителей Су-30, Су-34, Су-27, фронтового бомбардировщика Су-24 и истребителя-перехватчика МиГ-31), одного военного транспортника Ан-26 и трех вертолетов: Ми-28, многоцелевого Ми-8 и тяжелого транспортника Ми-26.

Вместе с техникой на аэродромах были уничтожены склады с боеприпасами и керосином для летающих машин. Таким образом, ведомство нанесло ущерб врагу на более чем 1 миллиард долларов США.

Роль СБУ в войне с РФ

Напомним, с начала войны специалисты Департамента кибербезопасности СБУ нейтрализовали более 14 тысяч масштабных атак на правительственные ресурсы и критическую инфраструктуру. Эксперты работают как на обороне информационного пространства, так и в проактивных операциях против врага в цифровой среде.

Также недавно ведомство атаковало нефтетерминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки были повреждены технологические трубопроводы на причалах и резервуары с вакуумным газойлем и мазутом. Из-за поломки запорной арматуры, нефтепродукты вспыхнули.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2025 года дроноводы СБУ "поймали" ряд систем ПВО врага, в частности тяжелые ЗРК и даже радарные станции. Сумма ущерба войскам ПВО РФ составила 4 млрд долларов.

