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Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
798
Россия превращает Покровск в 'кладбище': в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

Террористические войска России ежедневными обстрелами продолжают разрушать город Покровск в Донецкой области. Несмотря на многочисленные штурмы, они не могут захватить его благодаря устойчивой обороне ВСУ, поэтому просто уничтожают.

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Сейчас еще один крупный районный центр Донбасса превращается фактически в "кладбище". Подтверждающие снимки опубликовал украинский блоггер Денис Казанский в Telegram-канале.

Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

"Покровск. Очень жалко этот город. Россия не может взять его и методично крушит, превращая в очередное кладбище. С особым остервенением русские уничтожают именно "русский" Донбасс", – написал он.

Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

На снимках – горящие, обугленные многоэтажки в жилых микрорайонах города, которые войска РФ обстреливают из самых разнообразных видов вооружения.

Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

Военные, фотокорреспонденты, а также волонтеры, которые занимаются эвакуацией жителей, до сих пор не покинувших город, отмечают, что такой вид сейчас имеет почти весь Покровск.

Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

Из-за сложностей с вывозом в отдаленных районах города жителей, погибших из-за российских ударов, хоронят во дворах.

Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

Как рассказала корреспондентам hromadske местная жительница, у ее соседа не выдержало сердце: он умер от инфаркта на кухне своей квартиры, но поскольку погибших никому вывезти, его тоже похоронили просо во дворе.

Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото
Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото
Россия превращает Покровск в "кладбище": в сети показали, как выглядит поврежденный город. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий отметил, что ситуация на Покровском направлении остается чрезвычайно напряженной. Войска РФ непрерывно перемещаются, постоянно производят штурмовые действия, а обстрелы продолжают в течение дня и ночи.

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