Россия превратила Крым не только в военную базу, но и в большую тюрьму, – правозащитница

Страна-агрессор Россия превратила захваченный ее войсками украинский Крым не только в свою военную базу, но и в большую тюрьму. На полуострове поддают репрессиям всех, кто не согласен с агрессивной российской политикой.

Об этом сказала глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в эфире Укринформа. По ее словам, Россия нарабатывала эту практику с 2014 года и теперь перенесла ее и на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

На полуострове продолжаются преследования активистов, правозащитников, журналистов. Также с 2022 года резко возросло количество людей, заключенных по "диверсионным" делам, добавила правозащитница.

По ее словам, также в Крыму открыли новые СИЗО для содержания военнопленных. В Симферополе с 2022 года только по официальным данным открыли СИЗО-2 и СИЗО-8.

"На сегодняшний день Россия сделала из Крыма не только военную базу, но и большую тюрьму для всех, кто был не согласен. И эта практика, которая разрабатывалась Россией с 2014 года, теперь перешла на оккупированные территории Херсонской и Запорожской области", – сказала она.

Из-за политических преследований в Крыму , как отметила Скрипник, в тюрьмах находятся более 202 украинцев, из них 109 крымских татар. Политзаключенные находятся в СИЗО на полуострове или колониях на территории РФ.

Также часть задержанных Россией граждан Украины находится в статусе инкоммуникадо, российская сторона не предоставляет никакой информации о них, подчеркнула Скрипник.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России усилили репрессивный аппарат в оккупированном Крыму, заявили в ЦНС. Оккупанты завозят на полуостров дополнительные отряды ФСБ, чтобы ловить информаторов ВСУ и уменьшить количество утечки данных.

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