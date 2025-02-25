'Россия пришла и уничтожила все': в сети показали, как выглядит Марьинка на Донетчине с высоты. Видео

Марьинка, город в Донецкой области, который до 2022 года был домом для более 10 тысяч человек, сейчас полностью уничтожен. Новые кадры с высоты показывают масштаб разрушений.

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Они демонстрируют, что ни одно здание не уцелело, улицы засыпаны обломками, а инфраструктура сведена на нет. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

"Полностью уничтожен город Марьинка, Донецкая область. К 2022 году здесь проживало более 10 тысяч человек. Теперь все они бомжи. Россия пришла и уничтожила все, что имели", – отметил Денис Казанский.

До полномасштабного вторжения Марьинка была административным центром общества, расположенным на реке Осыкова. В 2022 году город оказался в эпицентре боевых действий и подвергся интенсивным обстрелам. В результате к ноябрю 2022 года все гражданское население было эвакуировано, а сам город фактически перестал существовать.

Марьинка – еще один пример полного уничтожения украинских населенных пунктов в результате российской агрессии. Разрушения настолько масштабны, что восстановление города маловероятно.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит оккупированная Красногоровка Донецкой области. Этот населенный пункт расположен рядом с Марьинкой, до войны в нем проживало около 10 тысяч человек, после прихода "освободителей" жить там больше негде и некому.

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