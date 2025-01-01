'Мертвый город': в сети показали, как выглядит оккупированная Красногоровка Донецкой области. Видео

Красногоровка Донецкой области находится под контролем российских оккупантов. Это мертвый город, в котором нет людей.

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Жутким видео поделился украинский журналист Денис Казанский. На кадрах видны изуродованные многоэтажки со следами от пожаров и пустые улицы.

"Оккупированная Красногоровка, Донецкая область. Мертвый город без людей. Помощь Донбасса от Путина", – написано в сообщении.

Красногоровка – город Марьинского городского общества Покровского района Донецкой области. До полномасштабного вторжения здесь проживало более 10 тыс. людей. В августе 2024 года стало известно, что Красногоровку почти полностью оккупировал враг.

Напомним, ранее в сети поделились кадрами разрушенного н.п. Нью-Йорк после прихода российских военных. К 2024 году там проживало около 11 тыс. людей. Сейчас там остались одни развалины.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились фото уничтоженного города Бахмут. Когда-то процветающий город превратился в сплошные руины – уничтоженные дома, дороги и инфраструктура свидетельствуют о жестокости и последствиях вторжения РФ в Украину.

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