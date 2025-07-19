Россия прицельно атакует гражданские поезда и уничтожает локомотивы – 'Укрзалізниця'

Страна-агрессор Россия в последнее время усилила удары по украинской железной дороге. В "Укрзалізниці" сообщили, что они приходятся исключительно на поезда, которые везут гражданские грузы. Украина готова открыто показать это любым международным специалистам.

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Об этом в Facebook написал глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский. Он рассказал об одной из самых сложных недель для железной дороги, за которую прошли прощания с погибшими железнодорожниками, посещение пострадавших в больницах, новые удары врага и постоянная работа над усилением мер защиты.

Тем временем россияне постоянно хвастались "уничтожением логистических маршрутов обеспечения войск", отметил Перцовский. На самом же деле под атаками были гражданские поезда, преимущественно доставалось тем, которые были нагружены углем.

"Становится очевидным: враг пытается добивать нашу угольную промышленность, которая продолжает кормить тысячи и тысячи семей, обескровливает Донетчину", – написал чиновник.

Он отметил, что ранее фокусом ударов оккупантов была железнодорожная инфраструктура. Однако железнодорожники максимально оперативно все восстанавливают, поэтому теперь враг запустил настоящую "охоту на локомотивы".

"Так же, как на Херсонщине, Сумщине, Донетчине охотятся на скорые или эвакуационные автобусы – нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри – люди. Применяют специально дроны с видео наведением оператором БПЛА с увеличенным зарядом", – добавил Перцовский.

По его словам, сейчас алгоритмы работы уже пересмотрены, развернуто несколько линий предупреждения. Чиновник сообщил, что благодаря этому уже есть вовремя оповещенные, отведенные от ударов и спасенные бригады. Он поблагодарил специалистов, которые присоединились к работе по усилению защиты, и грузоотправителей, с которыми работают над оперативным финансированием необходимых сил и средств.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 июля оккупанты атаковали в Донецкой области железнодорожников. Жертвами российских террористов стали машинист и помощник машиниста тепловоза. Также на другом участке Донетчины был травмирован составитель поездов. У него диагностировали осколочное ранение головы.

А 18 июля на Днепропетровщине враг ударил по электровозу. Машинист погиб, его помощник – ранен, но в стабильном состоянии.

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