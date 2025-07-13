РФ убила двух железнодорожников в Донецкой области, еще один борется за жизнь

Российская оккупационная армия продолжает систематически обстреливать Донецкую область. В очередной раз под вражеский удар попали сотрудники "Укрзалізниці".

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Вследствие атаки двое железнодорожников погибли, еще один человек борется за жизнь. Об этом в Facebook сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

Ночью 13 июля оккупанты атаковали в Донецкой области железнодорожников. Жертвами путинских террористов стали машинист и помощник машиниста тепловоза.

Также ночью на другом участке Донецкой области был травмирован сборщик поездов. У него диагностировали осколочное ранение головы. Пострадавшего транспортировали в больницу в Днепре к профильным специалистам, чтобы оказать максимальную помощь.

"Враг бьет по совершенно гражданским объектам. Прицельно. Обходя защиту и наращивая удары. Железнодорожники Донбасса, других прифронтовых регионов и по всей стране не останавливаются, исполняют обязанности по этой ежедневной опасности", – написал глава правления "Укрзалізниці".

Напомним, 12 июля российская террористическая армия нанесла удары по городу Славянск Донецкой области. Вследствие очередного военного преступления РФ погиб мужчина 1990 года рождения.

Ранее сообщалось, что российские войска 12 июля атаковали Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения. Повреждения получили жилые дома, детский сад, два промышленных объекта, корпуса "Львовской политехники" и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, террористическая армия Росси в очередной раз атаковала Купянск Харьковской области. В результате военного преступления в городе пострадали четверо мирных жителей.

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