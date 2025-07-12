Оккупанты атаковали Купянск: пострадали четверо мирных жителей. Фото

Утром 12 июля террористическая армия Росси в очередной раз атаковала Купянск Харьковской области. В результате военного преступления в городе пострадали четверо мирных жителей.

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Через некоторое время враг нанес повторные удары, ранив мирных жителей. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, около 8:00 утра вооруженные силы РФ совершили авиаудар по городу. Взрывное ранение получил 69-летний мужчина.

Еще через некоторое время путинские войска снова нанесли удары по Купянску Харьковской области. В этом случае были ранены четверо людей.

В течение ночи россияне также терроризировали мирных жителей города. По данным областной прокуратуры, ориентировочно в 1:00 вражеский FPV-дрон попал в многоэтажку, в результате чего возник пожар. Пострадал 72-летний мужчина, он получил ожоги.

Спустя час российские оккупанты снова обстреляли город Купянск. Пострадали мужчина и женщина. Тип вооружения устанавливается.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В областном военной администрации уточнили, что за сутки в Купянском районе оккупанты повредили школу, 6 частных домов, складские помещения предприятия и электросети.

Напомним, 12 июля российская террористическая армия нанесла удары по городу Славянск Донецкой области. Вследствие очередного военного преступления РФ погиб мужчина 1990 года рождения.

Ранее сообщалось, что российские войска 12 июля атаковали Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения. Повреждения получили жилые дома, детский сад, два промышленных объекта, корпуса "Львовской политехники" и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар.

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