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Оккупанты атаковали Купянск: пострадали четверо мирных жителей. Фото

Алексей Лютиков
War
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Оккупанты атаковали Купянск: пострадали четверо мирных жителей. Фото

Утром 12 июля террористическая армия Росси в очередной раз атаковала Купянск Харьковской области. В результате военного преступления в городе пострадали четверо мирных жителей.

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Через некоторое время враг нанес повторные удары, ранив мирных жителей. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, около 8:00 утра вооруженные силы РФ совершили авиаудар по городу. Взрывное ранение получил 69-летний мужчина.

Еще через некоторое время путинские войска снова нанесли удары по Купянску Харьковской области. В этом случае были ранены четверо людей.

В течение ночи россияне также терроризировали мирных жителей города. По данным областной прокуратуры, ориентировочно в 1:00 вражеский FPV-дрон попал в многоэтажку, в результате чего возник пожар. Пострадал 72-летний мужчина, он получил ожоги.

Спустя час российские оккупанты снова обстреляли город Купянск. Пострадали мужчина и женщина. Тип вооружения устанавливается.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В областном военной администрации уточнили, что за сутки в Купянском районе оккупанты повредили школу, 6 частных домов, складские помещения предприятия и электросети.

Оккупанты атаковали Купянск: пострадали четверо мирных жителей. Фото
Оккупанты атаковали Купянск: пострадали четверо мирных жителей. Фото
Оккупанты атаковали Купянск: пострадали четверо мирных жителей. Фото

Напомним, 12 июля российская террористическая армия нанесла удары по городу Славянск Донецкой области. Вследствие очередного военного преступления РФ погиб мужчина 1990 года рождения.

Ранее сообщалось, что российские войска 12 июля атаковали Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения. Повреждения получили жилые дома, детский сад, два промышленных объекта, корпуса "Львовской политехники" и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар.

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