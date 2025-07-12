Оккупанты ударили по центру Славянска: погиб мужчина, есть раненые. Фото

Утром 12 июля российская террористическая армия нанесла удары по городу Славянск Донецкой области. Вследствие очередного военного преступления РФ погиб мужчина 1990 года рождения.

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Путинские войска атаковали центральную часть населенного пункта. Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его информации, российские террористы ударили по городу около 8:00 утра. Взрывы были зафиксированы в центральной части Славянска, в том числе, в районе автовокзала.

Вследствие вражеской атаки поврежден торговый комплекс, СТО, учебное заведение и административное здание. На месте теракта погиб один мужчина. Также среди мирных жителей есть пострадавшие.

В комментарии местным СМИ представители городской администрации уточнили, что в центральной части Славянска было зафиксировано четыре прилета. Каким именно типом вооружения россияне ударили по городу, не уточняется.

Вследствие атаки возникло несколько пожаров. На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы.

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