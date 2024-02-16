Россия привлекла к боям в Авдеевке силы двух регулярных армий, ситуация критическая – Третья штурмовая бригада

Россия вовлекла в бои в Авдеевке силы двух регулярных армий, а соотношение сил составляет 7 к 1. При этом украинские защитники удерживают оборонные позиции в городе.

Ситуация усугубляется каждый час. Об этом сообщил пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление. Бородин уточнил, что соотношение сил оккупантов и Украины на уровне бригад составляет 7 к 1.

"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложна именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, да и в ресурсах", – сказал он.

Пресофицер добавил, что ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в самый критический момент.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали у большинства людьми, здесь же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", – объяснил он.

Кроме того, оккупанты увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб. От них происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

Также захватчики днем и ночью обстреливают Силы обороны из артиллерии и РСЗО, совершают сброс авиационных бомб, штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника.

При этом украинские защитники продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери.

Напомним, российские войска совершают тактический разворот через Авдеевку, ключевая цель – заставить украинские войска покинуть город. Однако украинские воины в населенном пункте до сих пор есть, и это мешает оккупантам реализовать свои планы и добиться больших успехов.

Бои за Авдеевку еще раз доказывают несостоятельность российских войск провести успешное окружение сил противника, и даже в случае захвата города это не будет иметь оперативного значения для общей ситуации в поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны сейчас используют в Авдеевке Донецкой области подготовленную заранее логистическую артерию для эвакуации раненых и для поставок вооружения. По состоянию на 15 февраля Авдеевка не находится в оперативном окружении и украинские воины продолжают оборонную операцию на этом направлении фронта.