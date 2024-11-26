Россия продолжает держать в Черном море носитель 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Россия на утро 26 ноября продолжает удерживать в Черном море свои корабли, среди которых один ракетоноситель. Общий залп – до четырех ракет "Калибр".

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В Азовском и Средиземном морях вражеские военные корабли отсутствуют. О ситуации на 6 часов утра рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 06:00 26 ноября 2024 года в Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", – говорится в сообщении.

В Азовском и Средиземном морях вражеских судов не фиксировалось.

Кроме того, в течение суток в интересах РФ из Босфора через Керченский пролив в Азовское море прошло одно судно.

При этом РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая автоматическую идентификацию.

Напомним, ранее стали известны эксклюзивные детали операций по уничтожению военных кораблей РФ. Как оказалось, во время операций с дронами Magura V5 спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины первым отправляют так называемый "хулиган". Его функция – завязать драку.