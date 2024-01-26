Россия активно использует некоторые промышленные предприятия на оккупированных территориях для производства сырья своему ВПК. Если некоторые предприятия в результате вторжения были полностью разрушены, то заводы и горнодобывающие предприятия в Запорожской области или на территориях Луганской и Донецкой областей, которые были оккупированы с 2014 года, в основном, не пострадали и сохранили свои производственные возможности. Кроме того, заполучив рудные месторождения в Запорожской области, россияне получили замкнутый цикл производства различных видов стали и продукции из нее. Кремль это использовал для производства сырья, что поставлялось оборонным предприятиям в самой России.

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Уже летом 2022 года, Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК), функционирующий на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, начал поставки стали в РФ. Эта компания является управляющей такими предприятиями как: Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиноватский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод. Принадлежит ЮГМК Евгению Юрченко, по некоторым данным, аффилированного с Медведчуком бизнесменом. Директора на упомянутых заводах из Единой России и активно вовлекают работников завода в предвыборную агитацию за Путина.

В 2022 году Алчевский меткомбинат продал на 2 млрд рублей продукции Уралвагонзаводу (22,5 тысяч тонн металлопроката). В производство стали для россиян включились и другие меткомбинаты: Енакиевский и Макеевский. Сомнительно, что поставка стали на миллиарды рублей разными комбинатами с оккупированного Донбасса шла на производство одних лишь вагонов на одном из крупнейших предприятий ВПК - Уралвагонзаводе. В том же 2022 году на эти заводы была налажена поставка руды с оккупированного Запорожского железорудного комбината. Таким образом, Россия, буквально, грабит украинские недра с целью производства техники для войны против Украины.

Сотрудничество Уралвагонзавода и ЮГМК продолжилось и в 2023 году, летом в Алчевск снова приезжали представители компании. 17 ноября было заключено новое соглашение о сотрудничестве, вероятно, на 2024 год. Как заявляют на заводах, производство растет. Кроме того, в декабре 2023 года на Алчевском заводе открылся толстолистовой цех. Именно толстолистовая сталь используется в производстве бронепластин танков. Теперь можно с уверенностью говорить о том, что сталь Донбасса идет на производство брони танков, а не только отдельных железных деталей их конструкции. Так что, не стоит потом оккупантам изображать удивление, что прилетело по заводу на ВОТ. Эти заводы – вполне законные цели, поскольку являются частью российской военной промышленной цепочки.