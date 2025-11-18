Россия пытается компенсировать потери на поле боя новыми рекрутами – ISW

Страна-агрессор Россия пытается компенсировать собственные потери на фронте в Украине новыми рекрутами. Стимулом для желающих идти воевать по-прежнему остается финансовая сторона, хотя такой метод, как сообщается, постепенно теряет обороты.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики проанализировали данные одного из оппозиционных изданий РФ и Генерального штаба ВСУ.

Что известно

Так оппозиционное российское издание "Важные истории" сообщило, что финансовые данные федерального бюджета свидетельствуют, что в период с января по сентябрь 2025 года контракты с Минобороны РФ подписали 262 700 человек. Это означает, что ежемесячно в армию приобщалось в среднем около 29 189 новобранцев, которые получали разовые выплаты за вступление.

Вто же время по данным Генштаба Украины, в тот же период российская армия теряла от 28 400 до 48 000 военных ежемесячно. Средний показатель – примерно 35 400 потерь ежемесячно, что превышает темпы пополнения личного состава.

Такие цифры свидетельствуют, что ставка Кремля на финансовые стимулы для набора мобилизационного ресурса постепенно теряет эффективность, а результативность этой модели заметно снижается в последние месяцы.

"ISW продолжает оценивать, что недавний закон России о развертывании резервистов на территории России и оккупированной Украины является частью более широких усилий, направленных на создание условий для развертывания принудительно призванных резервистов для участия в боевых операциях в Украине, с целью компенсации этого снижения уровня набора", – указано в материале.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия начала принудительный частичный призыв резервистов в рамках своей более широкой инициативы по формированию активного резерва. Вероятно, новые силы Кремль также задействует в боевых действиях в Украине.

Как писал OBOZ.UA, в России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения терпящей потери армии постоянным пополнением личного состава. Формально основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!