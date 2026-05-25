Россия пыталась 'подавить' украинскую ПВО перед массированной атакой: в ISW раскрыли тактику врага

Российские войска все чаще используют ударные дроны типа "Шахед" для перегрузки украинской ПВО перед массированной атакой. Изменения в подходе к использованию иранских БпЛА произошли на фоне роста уровня перехватов украинскими воинами "Шахедов".

О том, что в ночь на 24 мая дроны должны были прежде всего "расчистить" дорогу для ракет, свидетельствует относительно малое количество дистанционно управляемых БПЛА среди всех запущенных. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Во время массированной комбинированной атаки России по Украине в ночь на 24 мая украинские воины перехватили 91,5% всех запущенных врагом беспилотников. Процент сбития крылатых ракет составил 81,%, а вот баллистики удалось сбить лишь 36,7%.

По словам советника министра обороны по вопросам оборонных технологий, эксперта по беспилотникам и РЭБ Сергея "Флеша" Бескрестнова, уровень перехвата вражеских БпЛА с помощью дронов-перехватчиков превысил средний показатель за полгода и составил более 40%.

В то же время Бескрестнов отметил, что запускали россияне "Шахеды" прежде всего не для того, чтобы с их помощью что-то разрушить.

Прошлой ночью, по его словам, среди других дронов россияне запустили реактивные беспилотники "Герань-3" и "Герань-4". И, считает "Флеш", схема полета и относительно небольшое количество дистанционно управляемых "Шахедов" свидетельствуют о том, что российские войска преследовали цель подавить украинскую противовоздушную оборону перед запуском ракет.

"Российские войска ранее запускали огромное количество беспилотников, большой процент которых украинские войска перехватывают, в течение длительного периода времени, прежде чем запускать баллистические ракеты, которые украинские войска с трудом сбивают. Российский комплексный ударный пакет включал наибольшее количество ракет с декабря 2024 года, россияне воспользовались глобальной нехваткой ракет-перехватчиков Patriot, поскольку Украина полагается на системы Patriot для перехвата баллистических ракет", – отметили в ISW.

