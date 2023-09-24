Россия пыталась вызвать в Украине массовый голод, доказательства против Путина передадут в суд – The Guardian

Россия умышленно пыталась устроить массовый голод в Украине, используя его как оружие в полномасштабной войне. Это происходило в три этапа, начиная с 24 февраля 2022 года, когда украинские города были в окружении, а поставки продовольствия – прекращены.

Об этом говорится в досье о военных преступлениях страны-агрессора РФ, пишет The Guardian. Соответствующий документ юристы-правозащитники компании Global Rights Compliance, сотрудничающей генпрокурором Украины, собираются передать в Международный уголовный суд (МКС). Таким образом, готовится первое в своем роде судебное преследование, которое могло бы предъявить обвинения российскому президенту Владимиру Путину.

В частности, среди задокументированных инцидентов – гибель 20 мирных жителей в Чернигове ранним утром 16 марта 2022 года, когда российские осколочные бомбы взорвались возле супермаркета в городе, где украинцы стояли в очереди за хлебом и едой.

Также юристы указали в документе период захвата Мариуполя, когда в город прекратили поставки продовольствия, а коридоры с гуманитарной помощью блокировали или бомбили. Из-за этого отчаявшиеся и голодающие местные жители практически не могли скрыться из населенного пункта.

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Второй этап, по словам правозащитников, включал уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий, которые адвокат назвал "объектами, необходимыми для выживания гражданского населения".

Такие города, как Николаев на юге, остались без питьевой воды с начала конфликта после того, как российские войска захватили насосную станцию, которая ее поставляла. Оставшиеся дома горожане вынуждены были полагаться на ежедневный подвоз воды, чтобы они могли безопасно пить и мыться.

Третий этап – это попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания. Здесь речь идет прежде всего об атаках на зерновые объекты на Дунае и "играх мышцами" в Черном море. Юристы напомнили, что в конце июля и начале августа было уничтожено 270 000 тонн продуктов питания.

GRC совместно с украинской прокуратурой работают над упорядочением досье до конца следующего года. Они планируют подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, позволяющей третьим лицам посылать информацию о возможных военных преступлениях прокурору МКС. Решение о продлении дела будет принимать прокурор в Гааге.

Напомним, 18 сентября в Международном суде ООН в Гааге начались предварительные слушания по иску Украины к государству-террористу России. В их пределах изучается дело о нарушении россиянами международной Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Иск к МКС в Гааге был подан через три дня после начала полномасштабной войны – 27 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заработал полевой Офис Международного уголовного суда. Это поможет усилить взаимодействие между Украиной и МКС, повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, совершенные страной-агрессором России.

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