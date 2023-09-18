В Международном суде ООН в Гааге стартуют слушания иска Украины к России о геноциде. Все подробности

В Международном суде ООН в Гааге начинаются предварительные слушания по иску Украины к государству-террористу России. В период с 18 по 27 сентября в суде будут изучать дело о нарушении россиянами международной Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Стоит отметить, что иск в Международный суд в Гааге было подан спустя три дня после начала полномасштабной войны – 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Перед слушаниями судьи постановили, что к иску могут присоединиться десятки стран. В этот перечень вошли почти все государства Европейского Союза, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Во время предварительных слушаний 18 сентября в течение трех часов будут выступать представители страны-агрессора РФ. 19 сентября в Международном суде ООН выступит Украина, а на следующий день – остальные 32 страны, которые присоединились к иску.

По предварительным данным россияне во время слушаний будут доказывать неподсудность дела Международному суду ООН. Накануне в министерстве иностранных дел Россия заявили, что претензии Украины "сводятся к обжалованию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН". Оккупанты заявили, что к этим вопросам международная Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него якобы "не имеет никакого отношения".

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В свою очередь украинская сторона уверена, что действия страны-агрессора содержат признаки геноцида. В качестве доказательства приводится принудительный вывоз украинских детей на территорию РФ.

Напомним, Международная комиссия ООН, которая расследует нарушения в Украине, заявила, что якобы не увидела признаков совершения государством-террористом Россией геноцида против украинцев. Глава комиссии Эрик Мёсе выдал, что не имеет достаточных доказательств.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН провел заседание из-за войны в Украине. Постпред Украины Сергей Кислица сравнил суд над Россией с Нюрнбергским трибуналом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный уголовный суд в Гааге огласил об издании международного ордера на арест президента России Владимира Путина. Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей. Что это значит и какие последствия будет иметь для диктатора, читайте в нашем материале.

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