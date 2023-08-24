Совбез ООН собрался из-за войны в Украине: Кислица напомнил исторический урок с Нюрнбергским трибуналом

В четверг, 24 августа, Совбез ООН провел заседание из-за войны в Украине. Во время него постпред Украины при ООН Сергей Кислица сравнил суд над РФ с Нюрнбергским трибуналом.

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Он напомнил исторический урок с Нюрнбергским трибуналом, подчеркнув, что первый Нюрнбергский приговор в отношении нацистских лидеров касался преступлений против детей, как первый ордер МКС на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Укринформ.

"Российские преступления против детей, как и нацистские во время Второй мировой войны, являются одним из самых ужасных маркеров войны. А Россия с 2014 года целенаправленно проводит политику массового похищения украинских детей и их насильственной индоктринации, сказал он. С февраля 2022 года российские власти неоднократно заявляли, что "переселили" из Украины в Россию более 700 тыс. детей. Украина имеет веские основания полагать, что несколько сотен тысяч украинских детей были насильственно и незаконно вывезены Россией", – сказал Кислица.

Дипломат добавил, что после депортации в Россию или на временно оккупированные территории Украины дети подвергаются агрессивной промывке мозгов, направленной на изменение их сознания, стирание украинской идентичности и подготовку послушных солдат для российской армии в будущем.

Он призвал соответствующие учреждения и должностных лиц ООН, в частности ЮНИСЕФ и специального представителя генсека по вопросам детей и вооруженных конфликтов, заняться вопросом массового похищения детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию и Беларусь, а также должным образом мониторить и отчитываться по этому поводу.

"Нет будущего без детей. Где права детей в наших дискуссиях во время подготовки к саммиту? Где вопросы детей во многих конфликтах? На какое будущее мы надеемся, если детей убивают и похищают?.. Как мы можем обеспечить устойчивое развитие в условиях ежедневной потери детских" жизней?" – акцентировал дипломат.

Он также напомнил "представителям путинского режима в этом зале" о том, "что произошло с нацистскими дипломатами после поражения преступного режима другого диктатора и что их ждет".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики незаконно вывезли в Беларусь из временно оккупированных городов Украины более трех тысяч украинских детей. Маленьких украинцев там "кормят" пропагандой и заставляют ненавидеть родную страну.

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