Россия расширяет базу для хранения и запуска "Шахедов": спутниковые снимки

Страна-агрессор Россия расширяет инфраструктуру дронопорта в н.п. Цимбулова в Орловской области, откуда оккупанты запускают "Шахеды" по Украине. На объекте продолжается строительство складов для дронов-камикадзе, также на спутниковых снимках зафиксированы новые участки для пусковых установок.

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Об этом сообщил автор Telegram-канала "Dnipro Osint Гарбуз". Он предупредил, что "Шахедов" по украинским городам станет больше.

На данный момент россияне продолжают строительство как минимум 15 складов для боевых частей дронов или самих "Шахедов". Эти помещения довольно большие, а площадь участка превышает 390 тысяч квадратных метров.

Также уже построены новые гаражи для автомобильного транспорта, с которого враг осуществляет запуск БпЛА.

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В целом на всей территории дрон-порта происходит расширение инфраструктуры для хранения и запусков дронов. На новых спутниковых снимках были замечены три новых участка для стационарных пусковых установок.

"Шахедов" действительно станет больше. Россияне наращивают не только производственные мощности, но и возможности для их одновременного запуска. Чем больше пусковых установок – тем больше БпЛА можно запустить за одну атаку. Чем больше ангаров и хранилищ для их хранения – тем больший запас можно накопить и применить одновременно. Это напрямую влияет на максимальный масштаб будущих ударов", – отмечает автор канала.

Более того, противник хочет сделать поражение этих дронопортов экономически невыгодным для Украины. Именно поэтому россияне строят десятки и сотни маленьких складов и гаражей вместо нескольких больших.

Как сообщал OBOZ.UA, в России на территории особой экономической зоны в городе Елабуга зафиксировали начало строительных работ по масштабному расширению завода, производящего ударные беспилотники типа Shahed. Уже ведется активное строительство новых производственных корпусов.

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