Россия развернула собственный аналог Starlink над Украиной: это уже помогает оккупантам управлять дронами

Российские спутники "Рассвет", разработанные компанией "Бюро 1440", уже обеспечивают как минимум два "окна связи" в сутки над Украиной. Продолжительность каждого окна составляет более часа.

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Об этом рассказал эксперт по спутниковой связи Владимир Степанец. Его слова приводит портал "Милитарный".

Что известно о спутниках

По состоянию на 31 июля 2026 года спутники, запущенные в космос в конце марта 2026 года, уже фактически завершили развертывание в рабочую формацию на орбите. 12 спутников уже вышли на рабочую высоту в 550 километров, ещё три постепенно набирают высоту, а один сгорел.

"Мы видим, что фактически уже сформировалась цепочка с хорошим покрытием, которая примерно два раза в сутки формирует такое хорошее покрытие, но на самом деле этих пролетов больше, то есть таких цепочек, охватывающих те или иные регионы, может пролетать несколько с интервалом примерно раз в полтора часа. Но что важно, так это то, что эти спутники уже обеспечивают достаточно плотное покрытие", – рассказал эксперт.

Главные истории дня

Российские спутники в настоящее время находятся на орбитах, которые позволяют им четыре раза в сутки проходить над Украиной. Однако только во время трех из четырех проходов спутники поднимаются достаточно высоко над горизонтом, чтобы обеспечивать стабильную связь с терминалами.

В момент каждого пролета, который для полной формации длится полтора часа, образуется "окно связи", в течение которого россияне могут использовать спутниковые терминалы для связи и управления беспилотниками, а также дронами-камикадзе, построенными набазе иранских БПЛА Shahed.

Напомним, экс-советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявлял, что на орбиту выведена вторая партия российских спутников, и их общее количество достигает около 40. В то же время эксперты отмечают, что для полноценного функционирования системы этого недостаточно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр обороны Михаил Федоров раскрыл детали договоренностей с основателем SpaceX Илоном Маском об ограничении использования системы Starlink российскими оккупантами. По его словам, переговоры начались с видеозвонка, который стал ключевым в достижении результата.

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