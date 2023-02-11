Россия сделала 'намек': в ОК 'Юг' объяснили, почему оккупанты сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Российские войска продолжают посылать сигналы своей аудитории посредством пропаганды, не имея чем похвастать в реальности. В этот раз они использовали четыре авиабомбы, сбросив их на остров Змеиный, откуда ранее сбежали под натиском ВСУ.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она пояснила, что посылая таким образом своеобразные сигналы о возможном развитии событий в южном регионе нашей страны, оккупанты также изучают подготовку Сил обороны.

"Они пытаются исследовать готовность к обороне и разузнать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили с прошлого раза", – заметила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 11 февраля российские оккупационные войска атаковали остров Змеиный. Вражеская авиация сбросила на остров четыре авиабомбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!