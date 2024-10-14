Россия сделала ставку на Трампа и готова нести едва ли не наибольшие потери за время войны – WSJ

Надежда кремлевского диктатора Владимира Путина на "относительно легкую победу" в войне против Украины зависит от того, победит ли республиканец Дональд Трамп на выборах президента США. До тех пор "Россия по-прежнему готова терпеть потери, которые не имеют никакого оперативного или стратегического смысла".

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Об этом заявил американский полковник в отставке Джон Нагл, который сейчас является профессором боевых действий в Военном колледже армии США. В комментарии The Wall Street Journal он указал на обещания Трампа: он, если получит новый президентский срок, будет стремиться к быстрому мирному соглашению между Киевом и Москвой, хотя Путин и дал понять, что хочет капитуляции Украины.

"Украина продолжает наносить России потери, которые были бы невыносимы в любой стране, которая не является абсолютной автократией", – подчеркнул Нагл.

В WSJ рассказали о трудностях, которые испытывает Украина к концу третьего года полномасштабного российского вторжения, особенно перед потенциально "мрачной" зимой.

Оккупационные силы продолжают неустанное наступление, несмотря на тяжелые потери, а западные лидеры ищут стратегию прекращения войны. Поставки оружия партнерами ограничены и медленны.

"Президент [США Джо] Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят, чтобы Украина победила, но не оказывают достаточной поддержки, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и солдаты", – написали журналисты.

Тем не менее, страна-агрессор тоже сталкивается с трудностями. Силы Москвы не достигли значительного прорыва, несмотря на огромные усилия.

По данным американских аналитиков, сентябрь 2024 года был самым смертоносным для оккупантов. Западная разведка говорит, что потери РФ в тот месяц составили примерно 1200 убитых и раненых каждый день.

В WSJ, ссылаясь на соцопросы, заявили о постепенном увеличении числа тех украинцев, которые готы к переговорам. "Но это не значит, что они готовы к уступкам", – подчеркнуло издание.

Согласно августовскому опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы", менее одного из десяти граждан были бы готовы отдать некую территорию Москве, чтобы положить конец войне.

Украинский военнослужащий, пилот БПЛА Александр Солонко, сражающийся на восточном фронте, сказал, что любое мирное соглашение, кроме того, которое будет достигнуто путем победы над россиянами на поле боя, лишь ненадолго заморозит конфликт, позволив врагу перевооружиться.

"Они снова нападут. И так будет продолжаться до тех пор, пока наша страна не исчезнет с карты мира", – объяснил свою позицию воин.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Возможно, там он публично представит План победы Украины.

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