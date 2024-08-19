'Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС': Зеленский указал на преступление агрессора

Российские оккупационные войска уже более двух лет контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию – Запорожскую АЭС. Наличие врага на атомной станции создает серьезную угрозу радиационной безопасности Украины, всей Европы и мира.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал в своих соцсетях видео о ситуации на ЗАЭС. Глава государства подчеркнул, что только возвращение станции под украинский контроль обеспечит полное соблюдение всех норм безопасности и вернет ситуацию вокруг ЗАЭС в нормальное состояние.

"Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим громадам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС. Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и вообще возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина в течение многих лет обеспечивала самый высокий уровень безопасности на ядерных объектах, и так будет и дальше. Однако для этого необходимо прекратить преступное российское присутствие на ЗАЭС. Он призвал мировое сообщество, все рациональные государства, международные организации и МАГАТЭ оказывать давление на государство-террориста для освобождения станции и восстановления радиационной безопасности в мире.

Ранее сообщалось, что 11 августа на территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции произошел пожар. Там горела градирня – сооружение, предназначенное для охлаждения воды. Для самой станции, а тем более для города Энергодар, это событие никакой угрозы не представляет.

Как сообщал OBOZ.UA, беспилотник со взрывчаткой взорвался на дороге, ведущей к территории Запорожской атомной электростанции. Это произошло в субботу, 17 августа, после чего Международное агентство по атомной энергии заявило об "ухудшении ситуации на ЗАЭС".

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