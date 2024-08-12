Чем может угрожать украинцам пожар на Запорожской АЭС: объяснение эксперта

11 августа на территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции произошел пожар. Там горела градирня – сооружение, предназначенное для охлаждения воды. Для самой станции, а тем более для города Энергодар, это событие никакой угрозы не несет.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал эксперт по радиационной безопасности, бывший работник ЗАЭС и ЧАЭС Александр Купный. По его мнению, есть два варианта того, что могло случиться: либо оккупанты сами подожгли градирню, либо хранили в ней горюче-смазочные материалы, которые вспыхнули вследствие поражения дроном.

Купный отметил, что если бы градирня была пустая и ее действительно атаковал БПЛА или ракета, таких повреждений и большого пожара не было бы.

По словам эксперта, если говорить простыми словами, градирня – это огромная бетонная труба, пустая внутри. Внизу в ней есть трубопроводы и вода. То есть гореть так, как это было вчера, с черным дымом, там нечему.

"Если они пустят экспертов МАГАТЭ обследовать эту градирню, причем, желательно, сегодня-завтра, а не через неделю, когда они там все подчистят, ну, тогда мы, вероятнее всего, узнаем, что там горело. Ну, у меня есть большие сомнения, что они их туда пустят прямо сейчас. Через некоторое время да, они будут говорить: "ой, там сейчас опасно, нет-нет-нет, вам нельзя, вы подождите немного", – считает Купный.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 августа стало известно, что враг поджег большое количество автомобильных шин в градирне ЗАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры пожара, который устроили российские оккупанты, и призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– В МАГАТЭ заявили, что их эксперты сняли звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части ЗАЭС. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отмечал, что пожар является провокацией россиян, а расстояние до действующих энергоблоков и ядерных установок составляет около километра, поэтому никакой опасности со стороны радиации нет.

– В "Энергоатоме" сообщили, что на территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

– По состоянию на утро 12 августа пожар на Запорожской атомной электростанции прекратился. Радиационный фон не превышал предел безопасного уровня.

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