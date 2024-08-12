Оккупанты устроили пожар в градирне ЗАЭС: что это такое

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции около 20:00 воскресенья, 11 августа, произошел пожар на градирни №1. Всего на ЗАЭС два таких сооружения, они расположены примерно в километре от энергоблоков.

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Градирни – это башни, предназначение которых – охлаждение воды. Фактически, это наиболее узнаваемые сооружения на площадках атомных электростанций. Однако башенные градирни разных форм и размеров работают не только в тепловой и атомной энергетике, но и в химической и металлургической промышленности, где не только охлаждают, но и очищают различные вещества. Об этом ранее рассказывал "Энергоатом".

На Хмельницкой атомной станции градирнь нет вообще, на Южно-Украинской АЭС они вентиляторные и небольшие. На самой большой АЭС в Европе – Запорожской – их всего две, а вот на Ривненской АЭС – шесть.

В Энергодаре две градирни расположены на северной стороне пруда-охладителя за пределами периметра атомной электростанции.

Как выглядят градирни на ЗАЭС:

В НАЭК "Энергоатом" 12 августа сообщили, что на оккупированной атомной электростанции в Энергодаре произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события случилось возгорание градирни №1 и повреждение другого технологического оборудования. Угрозы радиационного загрязнения не было.

Вероятная причина инцидента – халатность российских захватчиков или сознательный поджог.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко предполагал, что россияне на ЗАЭС подожгли большое количество автомобильных шин в градирне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Международное агентство по атомной энергии попросило немедленно предоставить доступ к градирне после ЧП 11 августа. Ранее в МАГАТЭ сообщили, что их сотрудники стали свидетелями темного дыма, поднимающегося с северной части ЗАЭС после многократных взрывов, слышных вечером в воскресенье.

– Президент Владимир Зеленский призывал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста на атомной электростанции.

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