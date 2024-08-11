Многочисленные взрывы и дым: в МАГАТЭ прокомментировали провокацию РФ на ЗАЭС

Представители временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщили экспертам международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о якобы атаке беспилотников во временно оккупированном Энергодаре. Впрочем, организация пока что не получала уведомления о последствиях атак на ЗАЭС для ядерной безопасности.

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Об этом идет речь в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х. Там также отметили, что эксперты организации сняли звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части ЗАЭС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты, вероятно, устроили очередную провокацию в районе временно захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Враг поджег большое количество автомобильных шин в градирном объекте.

– Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– Один российский военкор высказал мнение, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов, чтобы в дальнейшем обменять ее на находящуюся под оккупацией РФ Запорожскую атомную электростанцию.

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