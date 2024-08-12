Что случилось на ЗАЭС: в "Энергоатоме" раскрыли детали

На территории оккупированной Запорожской атомной электростанции 11 августа около 20:00 произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события случилось возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

Видео дня

Вероятная причина – халатность российских захватчиков или сознательный поджог градирни оккупантами. Такой информацией, имеющейся на 00:20 12 августа, поделился НАЭК "Энергоатом".

Условия безопасной эксплуатации АЭС не нарушены. В Украине не зафиксировали превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ. Угрозы радиационного загрязнения для населения не было.

Градирня – это здание в виде башни для охлаждения воды. Та, на которой произошло возгорание, расположена примерно в километре от энергоблоков ЗАЭС.

Известно, что россияне используют помещения и сооружения АЭС в качестве военных складов для размещения техники, оружия, взрывчатки, амуниции. В машзалах станции стоят военные машины. Градирные также используются как помещения для складирования военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях.

"Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию безопасности на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию происшествия вплоть до радиационной аварии...

Использование р*шистами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте. Только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору – "Энергоатому" – может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию", – подчеркнула пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее президент Владимир Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщал, что россияне на ЗАЭС подожгли большое количество автомобильных шин в градирне.

– В МАГАТЭ заявили, что якобы слышали звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части объекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!