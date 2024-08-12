Пожар на ЗАЭС прекратился: каков уровень радиации в регионе

Во временно оккупированном Энергодаре по состоянию на утро 12 августа прекратился пожар на Запорожской атомной электростанции, который начался накануне около 20:00. Радиационный фон не превышал границу безопасного уровня.

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О ситуации рассказал руководитель Днепропетровской областной государственной (военной) администрации Сергей Лысак. На своем канале в Telegram он опубликовал краткий отчет о ситуации в регионе, упомянув ЗАЭС.

Возгорания на объекте уже нет, отметил чиновник. "Уровень радиации на Никопольщине в норме. Держим ситуацию на контроле", – заверил он.

Напомним, вечером 11 августа над захваченной россиянами ЗАЭС появился черный дым.

В НАЭК "Энергоатом" сообщили: случилось возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования. Вероятная причина – халатность российских захватчиков или сознательный поджог градирни оккупантами.

Президент Владимир Зеленский призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста на атомной электростанции.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко предположил, что россияне на ЗАЭС подожгли большое количество автомобильных шин в градирне.

Представители МАГАТЭ заявили, что якобы слышали звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность из-за интенсивных лесных пожаров вблизи Запорожской АЭС. Там заявили, что это ставит под угрозу внешнее электроснабжение объекта.

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