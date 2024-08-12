До энергоблока километр: мэр Энергодара рассказал о пожаре на ЗАЭС

Пожар, загоревшийся на Запорожской АЭС вечером 11 августа, является провокацией российских оккупантов, контролирующих станцию. Расстояние до действующих энергоблоков и ядерных установок составляет около километра, поэтому никакой опасности радиации нет.

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Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии Радио Свобода. Он пояснил, что пожар возник в градирнях, которые используются для охлаждения воды в водоеме-охладителе реакторов АЭС.

Эти градирни уже давно не работают. Они обычно работают летом, когда есть несколько энергоблоков. Однако сейчас, когда все блоки находятся в холодном состоянии, градирни не работают и гореть там нечему.

"Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там только металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечем гореть", – сказал Орлов.

Он также предположил, что эта ситуация может являться попыткой оккупантов снова обвинить украинских военных в атаках на АЭС.

"До действующих энергоблоков, до ядерных установок, там достаточно существенное расстояние – около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-либо ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой и был до этого момента", – заверил он.

Городской голова добавил, что радиационный фон остается в пределах нормы.

Напомним, вечером 11 августа над градирней №1 оккупированной ЗАЭС в Энергодаре был замечен черный дым. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко предположил: россияне могли поджечь автомобильные шины.

В НАЭК "Энергоатом" объяснили: произошел пожар на объекте технического водоснабжения, произошло возгорание градирни и повреждение другого технологического оборудования. Причиной в ведомстве назвали халатность российских захватчиков или сознательный поджог.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 12 августа пожар прекратился. Угрозы аварии не было; радиационный фон – в норме.

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