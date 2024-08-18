Беспилотники, взрывы, воздушные тревоги и стрельба: в МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации на ЗАЭС

Беспилотник со взрывчаткой взорвался на дороге, ведущей к территории Запорожской атомной электростанции. Это произошло в субботу, 17 августа, после чего Международное агентство по атомной энергии заявило об "ухудшении ситуации на ЗАЭС".

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Соответствующее заявление озвучил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он подчеркнул, что "остается чрезвычайно озабоченным" и повторил свой призыв к обеим сторонам "к максимальной сдержанности".

Согласно сообщению МАГАТЭ, дрон сдетонировал непосредственно за охранной зоной станции, вблизи прудов для охлаждающей воды и в 100 метрах от единственной линии электропередачи, обеспечивающей энергоснабжение ЗАЭС.

"Обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС, удар пришелся на дорогу между двумя главными воротами ЗАЭС", - отметили в МАГАТЭ.

Однако это не единичный случай, вызвавший ухудшение ситуации, заявили в организации.

"В течение последней недели военная деятельность в этом районе, в том числе у станции, была интенсивной. Мониторы слышали частые взрывы, огонь из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях от завода. Нет никаких признаков прекращения военной активности вблизи ЗАЭС", – заявил Гросси.

Он также рассказал о "значительном пожаре" на одной из градирен ЗАЭС в начале этой недели. Он привел к значительным убыткам, хотя непосредственной угрозы ядерной безопасности не было, уточнил глава МАГАТЭ.

Отдельно мониторы МАГАТЭ с Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС сообщили о частых сигналах воздушной тревоги и атаках беспилотников.

Также директор МАГАТЭ "выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетить Курскую АЭС".

Как сообщал OBOZ.UA, РФ заявила МАГАТЭ об обнаружении на Курской АЭС обломков, вероятно, от сбитых ракет. В постоянном представительстве страны-агрессора при международных организациях в Вене заявили, что факты прямого обстрела Курской АЭС пока не зафиксированы, но ситуация напряженная.

В свою очередь МАГАТЭ сообщило, что отслеживает ситуацию в связи с сообщениями о военных действиях, происходящих вблизи Курской атомной электростанции. Соответственно, организация призвала стороны к сдержанности.

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