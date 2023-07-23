Россия систематически уничтожает храмы в Украине: собор в Одессе даже не в первой сотне

С начала полномасштабной войны государство-террорист Россия систематически обстреливает храмы в Украине. Сотни религиозных учреждений получили существенные повреждения в результате атак оккупантов.

Видео дня

При чем большинство из более чем 400 культовых сооружений, пострадавших после начала вторжения, относятся к УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает издание "Левый берег" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Более 80 храмов российская террористическая армия разрушила до основания. Наибольшее количество поврежденных религиозных учреждений находятся в Донецкой области.

Также войска РФ уничтожили 8 и частично повредили 7 монастырей – все они находятся также на территории Донецкой области. Жертвами российских оккупантов в Украине стали более 20 священнослужителей.

Кроме Донбасса, российские террористы также разрушали религиозные учреждения в Херсонской, Черниговской, Харьковской и других областях нашей страны.

Напомним, ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М".

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны РФ выдало бестолковое оправдание своих преступных действий. Оккупанты цинично соврали, что в одесском соборе якобы "готовились теракты против РФ".