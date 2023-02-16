Россия сможет собрать силы для нового масштабного наступления не раньше мая – CNN

В США и союзных странах скептически относятся к тому, что страна-агрессор Россия накопила силы и ресурсы для достижения хоть каких-то успехов на войне в Украине. По оценкам американских военных, оккупантам потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления.

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Об этом с ссылкой на источники среди чиновников и военных США, Великобритании и Украины сообщило издание CNN в среду, 15 февраля. Как говорится в материале, несмотря на увеличение численности оккупационных войск после мобилизации, свидетельств больших изменений в их способности проводить операции, необходимые для захвата и удержания новой территории нет.

"Маловероятно, что российские силы будут лучше организованы, поэтому маловероятно, что они добьются больших успехов. Но, вероятнее всего, Россия готова послать больше военных в мясорубку", – сказал CNN высокопоставленный британский чиновник.

А украинский дипломат на условиях анонимности сказал, что армия России накопила силы, которых хватит на захват одного или двух небольших городов на Донбассе. В то же время Украина настаивает на том, чтобы западные партнеры передали как можно больше оружия для отбития атак РФ и возврата своих территорий.

По мнению майора запаса ВСУ, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, российская оккупационная армия проигрывает в попытке нового масштабного наступления на Украину. Враг бросил в бой свои лучшие силы, чтобы отпраздновать день Советской армии 23 февраля, но результат оказался не таким, на какой он рассчитывал.

По мнению военного, диктатор Владимир Путин фактически решил остановить наступление, чтобы не потерять всю свою армию, и взять паузу на несколько месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в The New York Times считают, что РФ попытается успеть начать свое наступление до прибытия в Украину значительного количества западной техники и вооружений и, вероятно, намеревается одновременно наступать с севера и юга, чтобы окружить украинские войска на Донбассе. Кроме того, агрессор может попытаться открыть "второй фронт".