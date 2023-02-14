Майор Гетьман: Путин бросил свои лучшие силы в наступление, чтобы добиться чего-нибудь, результат для него неутешителен. Интервью

Сегодня уже очевидно, что российская оккупационная армия проигрывает в своей попытке масштабного наступления на Украину. Враг бросил в бой свои лучшие силы, чтобы отпраздновать день Советской армии 23 февраля, но результат оказался не таким, на какой он рассчитывал. Глава Кремля Владимир Путин фактически решил остановить наступление, чтобы не потерять всю свою армию, и взять паузу на несколько месяцев.

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Конечно, украинская армия никакой паузы брать не будет, она продолжит освобождать оккупированные территории, но враг может использовать эти несколько месяцев, чтобы спровоцировать НАТО на прямое противостояние с Россией. В частности, возможен удар по территории Польши. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Считаете ли вы, что главная причина текущего наступления врага заключалась в том, что именно к годовщине вторжения 24 февраля или ко дню Советской армии 23 февраля Путину потребовался определенный успех на поле боя и именно поэтому он пошел на очередную авантюру? Мог ли он ради привязки к неким датам и символам совершить ошибку, ведь его армия проигрывает этот этап войны?

– Да, согласен с вами. Путинская армия действительно проигрывает этот этап войны. Особенно это было видно несколько дней назад под Угледаром, где наголову было разбито большое количество оружия, перебито много живой силы. Враг бросил там около 30 единиц техники, боеспособной, заправленной и даже с боекомплектом.

Да, у них есть привязка к определенным датам. Это такая советская российская традиция. Думаю, Путин пытался добиться успеха на день Советской армии и военно-морского флота 23 февраля. Но, как видите, он остановился.

Он не задействовал большое количество военнослужащих и техники. Он задействовал относительно небольшое количество личного состава и техники на небольших участках фронта, потому что понял: если он полезет всей этой силой и продвинется на 5-10 километров, а затем его армия будет полностью разбита, ему нечего будет сказать стране. У него просто не будет армии.

Как я понимаю, это очень испугало Путина, поэтому оккупанты начали строить оборонительные сооружения в Запорожье, потому что украинская армия хочет перерезать сухопутный коридор через Мариуполь и Мелитополь. У нас для этого есть силы и возможности.

Думаю, на телеканалах в России на 23 февраля будет много пафоса, но за кулисами будут очень большие разборки с руководством вооруженных сил РФ – что происходит и почему они ничего не могут поделать. Бросили в наступление всю армию и продвинулись на 2-3 километра – это смешно.

– В чем была главная ошибка Генштаба армии России? Почему наступление провалилось?

– Я бы не сказал, что была ошибка. Во время "специальной операции" они должны были "освободить" некоторые "русскоязычные" регионы Украины. Затем они "присоединили" к РФ определенные украинские области после проведения там "референдумов".

Но потом украинская армия оттеснила оккупанта с определенных рубежей. Как это объяснили собственному народу? "Мы отошли, это был жест доброй воли", "это ради перегруппировки".

Именно поэтому они показали какие-то успешные наступательные действия. Именно поэтому они так дрались за Бахмут и Соледар. Они даже сравнили битву за Соледар со Сталинградской битвой. Это вообще смешно. Соледар – небольшой город площадью в несколько квадратных километров, его полностью разрушили артиллерией. Украинская армия отошла, чтобы не попасть в окружение.

– А как насчет нового наступления? Ранее, перед началом текущего наступления, речь шла о том, что Путин готовит еще одно, более мощное наступление через несколько месяцев после этого, когда подойдут новые резервы "чмобиков". Можем ли мы говорить, что неуспех текущего наступления фактически ставит крест на этих планах Путина?

– Нет, крест на этих планах Путин не ставит. Там очень большая проблема с теми, кто уже мобилизован. Их негде держать, негде учить. Еще полмиллиона? Возникает вопрос, где они будут проходить боевое слаживание, где найдут младших командиров, которые могли бы ими управлять, и где техника, которую им предоставить? Но для внутреннего потребителя в Кремле будут говорить, что никаких наступательных действий не планировалось, что планируют наступление по меньшей мере на май или июнь.

Это дает им несколько месяцев паузы. Скорее всего, украинская армия будет наступать, но это будет пауза для кремлевской пропаганды. Мол, мы готовимся.

Думаю, в течение этой паузы Кремль может предпринять попытку развязать еще одну войну. Это может быть атака на Польшу, это может быть Ближний Восток. Где угодно. Это с одной стороны. А с другой стороны, они все-таки попытаются договориться с помощью своего лобби в Европе, чтобы мы пошли на какие-то переговоры и объявили перемирие.

Путин уже понял, что он физически жив, пока продолжается война. Он понимает, что победить он не сможет, а поражение будет означать его конец. Поэтому он может попытаться превратить войну в длительную – как это было с АТО 2014 года. Путин на это настраивается. Мы называем это войной на истощение.

– Вы сказали о том, что Путин может развязать еще одну войну, вспомнили о Польше. Но Польша – член НАТО. Значит, речь может идти об определенных провокациях путинской армии, а не о реальном пересечении войсками государственной границы Польши?

– Да, скорее всего, речь идет о провокациях, для того чтобы посмотреть, как НАТО отработает статью 5 своего Устава. То есть вмешаются они или не вмешаются.

В России кремлевская пропаганда все время рассказывает, что РФ воюет с блоком НАТО. Поэтому для них крайне важно, чтобы какая-либо из стран НАТО не путем поставок оружия Украине, а непосредственно ответила России. Может, чтобы какой-нибудь самолет сбили, что угодно. Им нужен информационный повод, из которого они раздуют большую волну.

Одновременно Россия работает на европейском информационном фронте. То есть они пытаются вовлечь другие страны в эту войну.

Задача Кремля состоит в том, чтобы российско-украинская война больше не была главным военным событием в мире, когда Россия в ней проигрывает. Чтобы они могли как-то объяснить собственному населению происходящее.

– Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что 12 февраля враг мог применить воздушные шары для препятствования работе противовоздушной обороны Украины. Вы могли бы это прокомментировать?

– Это вполне возможно. Это известный способ. Воздушный шар, тем более если он покрыт определенными отражающими электромагнитные волны материалами, для оператора зенитно-ракетного комплекса, управляющего радиолокационной станцией, выглядит как определенный объект. Оператор не видит, что именно летит – он видит отражение электромагнитных волн от чего-то. На экране монитора он видит что-то вроде цели, и он может принять решение атаковать эту цель.

Хотя, с другой стороны, думаю, у оператора могут возникнуть определенные сомнения, ведь эта цель летит очень медленно. Воздушный шар не может быстро двигаться. Но если таких шаров очень много, они просто ослепляют мониторы и могут скрыть настоящую цель – "Шахед" или крылатую ракету.

– В таком случае что делать с этими шарами, которые засоряют радиолокационное пространство? Как различать, где шар, а где настоящий опасный объект?

– Есть еще и пункты визуального наблюдения, есть группы быстрого реагирования. Они выезжают и сбивают "Шахеды" из пулеметов. Я не могу этого советовать нашим ПВОшникам, но если там поблизости есть любой вертолет, нужно его просто поднять и эти шары расстрелять.

– Мы видим, что сегодня речь идет о предоставлении Украине бронетехники, в частности современных танков, кроме того, истребителей F-16 и дальнобойных ракет. Что именно из этих групп вооружений может сыграть ключевую роль в окончательном освобождении нашей страны от оккупанта?

– Нет какого-то одного вида вооружений, который может самостоятельно победить любого врага. Но комплекс этих средств – самолеты, танки, бронетехника, артиллерия, просто хорошее стрелковое оружие и даже хорошая теплая одежда зимой и, конечно, мотивация – все это вместе дает возможности армии победить.

Но очень часто говорят о "дальнобойном вооружении" для Украины. Нет никакого дальнобойного вооружения. Это неправильное использование терминов. Когда мы говорим так, все считают, что мы хотим получить что-то летающее на тысячи километров. Мы что, хотим атаковать Урал? Зачем оно нам нужно – до линии фронта несколько сотен километров.

Все это из-за одного слова – "дальнобойное". Ракеты, когда мы хотим получить, – это ракеты дальностью 300-500 километров. По военной классификации это ракеты малой и средней дальности. Нужно, чтобы это услышали наши партнеры в Европе и Америке. Тогда это будет выглядеть немного по-другому для западного сообщества.

– И такое оружие нужно Украине, чтобы уничтожать военные объекты врага на определенной глубине от линии фронта?

– Конечно. Мы не просто имеем право это делать. Мы должны это делать. У наших средств ПВО нет средств сбивать баллистические ракеты. Это может делать только Patriot, IRIS-T, и то не полностью.

Что нужно? Мы должны иметь так называемую длинную руку, мы должны уничтожать эти ракеты на месте их запуска, уничтожать аэродромы, с которых взлетают бомбардировщики, несущие ракеты воздушного базирования. Нам нужно уничтожать вражеские корабли, с которых запускаются "Калибры", а также пусковые установки С-300, "Искандеры", из которых стреляют как из Беларуси, так и из России. Для этого нам нужно такое вооружение.