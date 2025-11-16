Россия снимает фейки о якобы захвате Купянска: в ВСУ заверили, что контролируют большую часть города

Силы обороны Украины контролируют большую часть Купянска, несмотря на фейки российской пропаганды. Оккупанты получили приказ имитировать присутствие в городе, размахивая флагами в районах, где действуют лишь малые группы их пехоты.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил. Так, российским военным в Купянске приказали симулировать контроль над городом.

Для этого оккупанты начали вкладывать флаги РФ в пакеты, которые сбрасываются дронами на позиции российских подразделений.

По оценкам украинских защитников, по меньшей мере одна такая операция уже состоялась, и в ближайшее время пропагандистские ресурсы могут обнародовать короткие и смонтированные видео с "потемкинским захватом" города.

Отмечается, что оккупация не может быть имитирована и опровергают заявления Владимира Путина и российского Генштаба о якобы "окружении" украинских сил.

Сейчас большая часть Купянска остается под контролем Сил обороны Украины, а малые группы российских войск на севере города отрезаны от наземного снабжения.

В ВСУ отметили, что такая пропагандистская акция является попыткой России скрыть провалы и оправдать публичные заявления Кремля. Вместе с тем, украинские военные иронично поблагодарили командиров РФ за то, что подобные постановочные видео помогают выявлять рассредоточенные группы россиян, облегчая работу украинских подразделений с использованием дронов.

"Российским же военнослужащим, получившим такой приказ, советуем пожить еще - для чего достаточно лишь сменить флаг на белый", - добавили украинские защитники.

Напомним, британская разведка посчитала потери армии РФ в Украине с начала вторжения. Только в 2025 году потери армии агрессора составили около 353 тыс. человек.

Как сообщал OBOZ.UA, враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она почти сразу поражается украинскими беспилотниками.

