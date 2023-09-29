Россия снова начала перебрасывать на войну против Украины наемников ЧВК 'Вагнер': разведка Британии назвала ключевой участок фронта

В последние недели около сотни бывших боевиков частной военной компании "Вагнер" начали прибывать в Украину. В частности, в армию оккупантов прибывают как отдельные лица бывших наемников, так и малые группы, которые могут быть включены в состав российских военных подразделений.

Об этом сообщают в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном в пятницу, 29 сентября. Точный статус прибывших наемников в армии пока не известен.

По данным британских разведчиков, вероятно, некоторые из них могут перейти в другие частные военные компании или присоединиться к подразделениям российской армии, подчиненным Министерству обороны России, стране-агрессору.

В отчете говорится, что есть сообщения, указывающие на то, что бывшие члены ЧВК "Вагнер" сконцентрировались вокруг города Бахмут. Разведчики утверждают, что их опыт может оказаться особенно полезным в этом регионе, поскольку наемники уже знакомы с текущей линией фронта и тактикой украинских сил в этой местности.

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Ранее сообщалось, что наемники частной военной компании "Вагнер" вернулись под Бахмут в Донецкой области. Переброска террористов на линию фронта свидетельствует о попытках группировки реформироваться вокруг нового руководства. По словам официального представителя Восточной группы войск Украины капитана Ильи Евлаша, по состоянию на 27 сентября в районе Бахмута находились около 500 бывших наемников ЧВК "Вагнер". В настоящее время они действуют в формированиях минобороны России. Также в ВСУ отметили, что этих кадров недостаточно для изменения ситуации на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики частной военной компании "Вагнер", которые после неудачного вооруженного госпереворота в России временно размещались в Беларуси, снова перебрасываются на восточный фронт Украины. Военное командование решило за их счет восстановить утраченные позиции по горячим направлениям.

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