Наемники ЧВК 'Вагнер' вернулись под Бахмут, но у них большие проблемы – ISW

Наемники частной военной компании "Вагнер" вернулись под Бахмут Донецкой области. Переброска террористов на линию фронта указывает на попытки группировки реформироваться вокруг нового руководства.

При этом назначение нового главаря ЧВК "Вагнер" спровоцировало отток наемников в структуры, связанные с министерством обороны РФ. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам официального представителя Восточной группы войск Украины капитана Ильи Евлаша, по состоянию на 27 сентября в районе Бахмута находилось около 500 бывших наемников ЧВК "Вагнер". Сейчас они действуют в формированиях минобороны России.

Также в ВСУ отметили, что этих кадров недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Кроме того, украинский военнослужащий отметил, что личный состав ЧВК "Вагнер" сменил командиров и вернулся в район Бахмута, чтобы компенсировать нехватку оккупантов в этом районе.

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Напомним, Силы обороны Украины 27 сентября продвинулись в наступлениях вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время ситуация в селе Вербовое остается непонятной, поскольку пропагандисты стали заметно менее склонны подробно освещать действия России на этой линии фронта.

Ранее сообщалост, что боевики частной военной компании "Вагнер", которые после неудавшегося вооруженного госпереворота в России временно располагались в Беларуси, вновь перекидываются на восточный фронт Украины. Военное командование решило за их счет восстановить утраченные позиции на горячих направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер". Из них 200 выполняют функции инструкторов в спецподразделениях МВД и МО Беларуси.

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