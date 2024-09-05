Синхронно с развитием операции ВСУ в Курской области рейтинг Путина пережил рекордное падение за все время войны, однако большинство россиян все еще заявляет, что они "довольны" происходящим, пишет СЕРА.

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На фоне украинского наступления в Курской области даже лояльные власти социологические агентства зафиксировали рекордное падение рейтинга Владимира Путина за все время войны.

ВЦИОМ показал, что рейтинг одобрения деятельности российского лидера за неделю с 12 по 18 августа снизился на 3,5 процентных пункта и достиг 73,6%. Уровень доверия к Путину также снизился на 2,6 процентных пункта и составил 78,2%. Снижение рейтингов Путина также зафиксировал Фонд общественного мнения.

Данные независимых социологов показывают еще менее радужную картину. Согласно исследованиям "Левада-центра", только 45% респондентов в августе назвали Владимира Путина в числе политиков, которым они доверяют. По мнению директора социологической службы Дениса Волкова, падение уровня одобрения связано с вторжением ВСУ в Курскую область, а также с общим падением этого показателя после президентских выборов.

Наряду с этим довольно парадоксально выглядит другой результат. Согласно исследованиям уже упомянутого "Левада-центра", число недовольных происходящим в России сократилось до исторического минимума. Только 12% участников опроса сказали, что жизнь, которую они сейчас ведут, их не устраивает, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. По мнению Дениса Волкова, сокращению числа недовольных жизнью россиян способствовал опыт жизни под санкциями и отсутствие необходимости активно участвовать в войне.

Действительно, с психологической точки зрения режиму пока довольно успешно удается удерживать пассивную поддержку войны большинством россиян. Эксперты справедливо отмечают, что одним из факторов контроля за обществом является эксплуатация страха, притом не только страха репрессий, но и перспективы уничтожения России в случае поражения режима. Политолог Фиона Хилл отмечает, что "Путин — мастер манипулирования страхом", и, развязав войну, он "усилил страх перед буквальным концом света в результате ядерного катаклизма". Еще одним фактором, влияющим на данные соцопросов, может быть царящее в российском обществе представление, что большинство искренне поддерживает Путина, и желание соответствовать мнению этого большинства.

Таким образом, можно заключить, что идеальная "формула контроля над обществом", выработанная путинским режимом, состоит из трех компонентов: эксплуатации страха перед внешней угрозой; сохранении у людей определенной зоны комфорта, позволяющей без особых затрат адаптироваться к войне, и демонстрации новых побед как способа частично нивелировать страх, чтобы рост тревожности не обернулся против режима.

События в Курской области лишь частично затронули вторую составляющую этой формулы и поставили под удар третью ее часть, что привело к падению рейтинга Путина. Однако для подавляющего большинства россиян два первых компонента (страх внешней угрозы и возможность адаптации к нему) существенно не изменились.

Тем не менее, для того, чтобы не допустить дальнейшей утраты доверия и разрушения базовых основ поддержки режима, перед Путиным возникла довольно сложная задача: продемонстрировать в ближайшее время новые военные победы, избегая вовлечения в войну большей части общества.

Похоже, что сейчас российские военные и политтехнологи судорожно ищут способы решения этой задачи. Авторы близкого к Министерству обороны сайта "Военное обозрение" привычно призывают "перестать думать о других народах" и "начать воевать всерьез", в первую очередь начав уничтожать украинские мосты. Авторы газеты "Взгляд" призывают к скорейшему захвату украинского Покровска, уверяя, что после этого удары ВСУ по приграничным областям России "потеряют смысл".

Однако наиболее тревожным знаком являются статьи о том, что украинские военные якобы планируют нападение на Беларусь и "готовят информационную базу для начала вторжения". Исходя из внутренней потребности Путина удержать падающий рейтинг относительно недорогой ценой, можно предположить, что Кремль будет пытаться активнее втягивать Беларусь в прямое военное противостояние с Киевом, чтобы руками белорусов создать иллюзию так необходимых Путину "побед".

Еще одним поводом усиления давления на Беларусь могли стать слова Александра Лукашенко о том, что он постоянно "получает советы отказаться от сотрудничества с Россией, начать воевать на стороне Украины и завести войска НАТО под Смоленск", которые он "не может принять на 99%".

Вполне возможно, что Лукашенко заявил это для того, чтобы подчеркнуть свою лояльность Путину или выторговать у последнего какие-либо преференции, однако российская пропаганда восприняла его высказывания иначе. Колумнисты уже упомянутой газеты "Взгляд", к примеру, всерьез забеспокоились насчет лояльности Лукашенко Москве и напомнили, что переход Беларуси на сторону Запада – "это совершенно неприемлемая для России ситуация с точки зрения национальной безопасности страны".

Беларуский диктатор, в свою очередь, поспешил продемонстрировать Москве свою лояльность и в конце августа начал стягивать войска к границе с Украиной. Пока большинство экспертов склоняется к тому, что Минск боится прямого втягивания в войну, и может решиться разве что на нанесение небольших ударов по украинской территории.

Однако ситуация может измениться в любой момент. Втягивание Беларуси в полномасштабный конфликт решило бы для Путина две задачи: помогло бы восстановить его пошатнувшийся после Курских событий рейтинг и еще сильнее "привязало" бы Беларусь к Москве. Именно поэтому усиление давление Кремля на Минск следует воспринимать серьезно.