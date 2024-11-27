Россия снова вывела в Черное море носитель 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Россия удерживает в Черном море один корабль. Это носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

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В Азовском и Средиземном морях вражеские военные корабли не фиксируются. О ситуации на море по состоянию на 06.00 27 ноября рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

С точки зрения ракетной угрозы с моря ситуация утром 27 ноября остается такой же, как накануне. В Черном море враг удерживает один свой военный корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 4 ракет.

Гражданские суда, курсирующие в интересах РФ, значительно оживились по сравнению со вчерашним днем. Так, проход по Керченскому проливу к Черному морю совершили 12 судов, из них 5 продолжили движение в направлении Босфора.

В Азовское море вошли 5 судов, 1 из них направлялось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – в очередной раз констатировали в ВМС.

Напомним, накануне, 26 ноября, российские террористы нанесли очередной авиационный удар по жилому массиву Сум. В результате обстрела есть попадание по станции техобслуживания.

Об этом преступлении в вечерней сводке вспомнил президент Украины Владимир Зеленский, заметив, что есть погибшие после удара по СТО и что такие атаки наиболее исчерпывающе доказывают: РФ далека от идеи о настоящем мире.