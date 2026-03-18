Россия сохраняет преимущество и будет продолжать войну на истощение против Украины: в разведке США оценили ситуацию

Россия, вероятно, не откажется от выбранной стратегии ведения войны и будет продолжать затяжные боевые действия. В США считают, что Москва пытается использовать время как ключевой фактор для достижения своих целей.

Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард. Информацию собрал OBOZ.UA.

На данный момент Россия все еще сохраняет определенное преимущество на поле боя, что позволяет ей поддерживать темп боевых действий без резких прорывов, но с постепенным давлением на украинские силы. В Вашингтоне считают, что российское руководство сознательно выбрало тактику истощения. Ведь главный расчет на длительный конфликт, в котором решающую роль будут играть ресурсы, мобилизационный потенциал и выносливость сторон.

Кремль может избегать быстрых и рискованных операций, вместо этого отдавая предпочтение медленному продвижению и попыткам ослабить Украину экономически и военно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 17 марта вновь заявил, что Украина якобы была бы оккупирована "за один день" полномасштабного вторжения россиян в 2022 году, если бы не американцы. В частности, нашу страну, по мнению американского лидера, "спасла" военная помощь от США.

