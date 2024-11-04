Россия сосредоточила наступательные усилия на двух направлениях: на фронте произошло 160 боевых столкновений

На поле боя в Украине в течение 3 ноября на 22:00 произошло 160 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

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Также оккупанты активно атакуют на Лиманском направлении. Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

В течение дня Россия нанесла по Украине ракетный удар одной ракетой и 62 авиаудара, сбросив 84 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 582 дрона-камикадзе и осуществили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении россияне четырежды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, также сбросили авиабомбы на Муравское, Ковали и Зрубанке.

На Купянском направлении противник 16 раз атаковал возле Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Первомайского. Продолжаются шесть боеприкосновений.

На Лиманском направлении войска России девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

На Торецком направлении противник четырежды пытался улучшить свое положение в районе Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Четыре боестолкновения до сих пор продолжается. По предварительным подсчетам, оккупанты на Покровском направлении потеряли 213 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены артиллерийская система, боевая бронированная машина и три единицы автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения четырем артсистемам и вражескому танку.

На Кураховском направлении зафиксировано 72 вражеских атаки. Четырнадцать боев продолжаются в районах Новоселидовки, Волченки, Кременной Балки, Антоновки и Екатериновки.

На Времивском направлении противник 11 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Трудового.

В Приднепровском направлении армия России трижды безуспешно пыталась атаковать позиции украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска перебросили из Крыма на Кинбурнскую и Тендровскую косы в Николаевской и Херсонской областях скоростные катера. Россияне опасаются возможного наступления сил обороны, в частности форсирования Днепра.

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