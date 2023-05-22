Россия создает новую элитную авиагруппу 'Шторм' для ударов по Украине: разведка Британии раскрыла замысел оккупантов

Россия, вероятно, создает новую "элитную" ударную авиагруппу для ударов по Украине и поддержки наземных операций оккупационной армии. Подразделение с кодовым названием "Шторм" будет состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

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В настоящее время министерство обороны РФ активно ищет вышедших на пенсию высококвалифицированных пилотов и авиаторов, их мотивируют большими зарплатами. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщили в министерстве обороны Великобритании.

"Россия, вероятно, создает новую "элитную" ударную авиационную группу под кодовым названием "Шторм" для действий в Украине. Вероятно, подразделение будет состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов. Сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в миссиях наземного нападения", – отметили в британском оборонном ведомстве.

В настоящее время, как сообщают российские СМИ, МО РФ открыло набор пилотов в новую авиагруппу. Военное руководство государства-агрессора ищет "высококвалифицированных и мотивированных пилотов". Мотивируют их обещаниями больших зарплат. Также открыт набор для вышедших на пенсию пилотов.

Как подчеркнули в МО Британии, создание новой авиагруппы свидетельствует о том, что успехи регулярных военно-воздушных сил российское руководство оценивает критически.

"Создание группы подчеркивает то, как Россия оценивает, что эскадрильи своих регулярных ВВС в значительной степени не выполнили свою основную функцию – нанесение авиаударов по украинским линиям", – отметили в минобороны Британии.

Напомним, ранее в британской разведке отметили, что Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине, используя дешевые беспилотники. Во-первых, это позволяет запутывать украинскую систему ПВО. В то же время, используя разведывательные беспилотники одновременно с запуском ракет, Россия надеется повысить результативность своих ударов.